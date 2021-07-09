Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

Наталья Рюмина

Жительница Череповца Ирина Красушкина в 2018 году потеряла дочь. Малышка Арсения прожила всего месяц. Ирина считает, что виной всему плачевное состояние медицины в городе. Уже три года женщина пытается понять, можно ли было спасти ее дочь, если бы все было сделано вовремя. Но до сих пор не может получить ответы на свои вопросы.

«Дни, которые мы потеряли»

Во время беременности Ирине говорили, что с ребенком все в порядке. УЗИ никаких патологий не показывало. 16 июня 2018 года в результате кесарева женщина родила девочку. Ее смущало, что малышка плохо ела, была слабенькой, к тому же у девочки была плохая наследственность по сердцу.

В первые сутки после рождения у Арсении (так Ирина назвала дочку) были прослушаны шумы в сердце. Решался вопрос о переводе женщины с ребенком в детскую больницу. Однако врачи не выписывали Ирину, так как выявили у нее анемию. Вместе с ней оставался и ребенок. Арсении не делали ЭКГ, не проводили никаких исследований. А на 10 день девочку на скорой увезли в детскую больницу Череповца. В этот же день малышке стало хуже, и она попала в реанимацию.

"Проведенное УЗИ в детской больнице показало 4 критических порока сердца, ей нужна была экстренная операция, которой в Череповце не делают", - рассказывает Ирина.

Когда Арсения поступила в детскую больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое. Ребенка нужно было экстренно переводить в федеральное специализированное медицинское учреждение. Но экстренного перевода не получилось.

26 июня начались переговоры с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Аалмазова» в Петербурге для экстренного перевода девочки туда, однако свободных мест в центре не было. После чего начались переговоры с центром сердечнососудистой хирургии имени Бакулева. 29 июня центр имени Бакулева выразил готовность принять ребенка. И только 1 июля Арсения поступила туда в крайне тяжелом состоянии на вентиляции легких. 3 и 4 июля малышке были проведены операции на сердце. Тем не менее, 24 июля 2018 года Арсения умерла в отделении реанимации центра.

«Вы молодая, зачем вам инвалид, родите еще себе здорового ребенка!», - говорили моей сестре врачи, пока она ожидала перевода из одной больницы в другую", - рассказывает сестра Ирины, Анна Красушкина.

«Мы пригласили батюшку в реанимацию. Что я могла ещё сделать для своей малышки? Только верить, что Бог поможет, и мою дочь отправят на операцию. От наших врачей я слышала только одно: что она не доедет. Отчаявшись, я пошла к главному врачу детской больницы и прямо спросила, сколько денег нужно, чтобы нас отправили в Москву. Только после этого что-то сдвинулось с места. Мы с мужем выехали на поезде, Арсению привезли в центр Бакулева на реанимобиле. Врач осмотрел её и сказал: "Почему так долго"? Госпитализация должна была быть проведена или сразу после родов или хотя бы в первую неделю. Я до сих пор не могу перестать думать – почему череповецкие врачи не дали нам этого шанса?», - вспоминает Ирина.

Ирина все время думала, как можно было что-то изменить тогда, и еще – как помочь другим мамам не попасть в такую страшную историю. Поэтому нашла в себе силы и подала жалобу на сотрудников роддома. Она считает, что именно там протянули время, не госпитализировав ребенка вовремя. По факту смерти ребенка почти год шла экспертиза, результаты которой на восьми листах показывают, что со стороны персонала было допущено много нарушений, но… в летальном исходе они не виноваты.

«Медицинская помощь Медведевой А.А. медицинским персоналом БУЗ ВО "Чергорроддом" в период с 16.06.2018 по 25.06.2018 была оказана не в полном объеме: - на всем протяжении пребывания в БУЗ ВО "Чергорроддом" не измерялись показатели старуации крови (кроме 18.06.18) и артериального давления; - при нарастании клинической картины в виде иррадации систолического шума не организовано решение вопроса об осмотре кардиологом и проведении эхокардиографии. - Не проведено ЭКГ и обзорная рентгенограяия органов грудной клетки.После выявления у Медведевой АА медицинским персоналом БУЗ ВО "Чергорроддом" систолического шума при аускультации сердца, требовался ее перевод в БУЗ ВО "Череповецкая детская городская больница" для дообследования с целью уточнения диагноза и выбор дальнейшей тактики ведения», - говорится в экспертизе.

Эксперты выяснили, что причиной ухудшения состояния Арсении явилось заболевание - комбинированный врожденный порок сердца и его осложнения.

«Основным в исходе заболевания явились характер и тяжесть самого заболевания и его осложнений. Прямой причинно-следственной связи между нарушениями, допущенными при оказании медицинской помощи, и неблагоприятным исходом в виде ее смерти не имеется. Дать конкретный, достоверный и обоснованный ответ на вопрос, имелась ли объективная возможность спасения жизни Арсении, не представляется возможным для экспертов», — говорится в документе.

Ответ на вопрос, чем объясняется недостаточная медицинская помощь "Медведевой А.А." не входит в компетенцию судебно-медицинских экспертов.

В экспертизе также говорится, что Ирина 21 июня отказалась от госпитализации Арсении в детскую больницу из роддома без матери. На этом отказе стоят подписи врача и завотделением. Подписи Ирины на отказе нет. Женщина утверждает, что она не отказывалась от госпитализации, никаких документов не подписывала.

Спасение утопающих - дело самих утопающих

Говорят, в одну воду нельзя войти дважды. После всех потрясений Ирине поставили диагноз климакс в 37 лет.

"Сказали, что это последствия кесарева, от перенесенного стресса. Посоветовали ехать в клинику в Германию".

В Германию Ирина не поехала, забеременела сама. Беременность с самого начала была сложной, женщина несколько раз лежала на сохранении, старалась попасть на прием к лучшим врачам. Тревога не покидала, и к третьему триместру оказалось, что она не была беспочвенной.

«Я прошла платно УЗИ в медсансчасти, и у меня была выявлена патология - врастание плаценты в мочевой пузырь по типу placenta percreta. Об этом диагнозе я незамедлительно сообщила лечащему врачу. Связавшись по телефону с заведующей Вологодского областного перинатального центра, я узнала, что с таким диагнозом мне нужно обратиться в г. Москву самостоятельно, с направлением лечащего врача».

По рекомендации врача УЗИ и заведующей Вологодского перинатального центра Ирина запросила у заведующей женской консультацией направление на МРТ, для уточнения диагноза. Направление было выдано на 25.09.2020, неверное. Вместо исследования МРТ, было указано КТ. В проведении Ирине отказали, пришлось ехать и лично переделывать направление

- В результате ошибки исследование провели только 26.09.2020г. Исследование МРТ мой диагноз не подтвердили, но с оговоркой, что данный МЦ "Медэксперт" не специализируется на проведении МРТ беременных, - говорит Ирина.

Получив на руки ответ с данным расхождением Ирина пришла на прием к своему лечащему врачу, с просьбой выдать направление на плановую госпитализацию в ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

«На тот момент я уже связалась с ними и получила все инструкции по плановой госпитализации, которые передала своему врачу лично в виде скриншота писем с ФГБУ. В очередной раз, когда я пойти не смогла, из-за плохого самочувствия, заведующую посетила моя сестра. В разговоре с ней заведующая обвинила меня в сокрытии диагнозов. Чего не было, конечно. Есть запись данного разговора»

Спустя несколько дней направление было выдано неверное. После двухдневных неудачных попыток подписать его, направление просто было разорвано сотрудниками роддома. Ирину не направляли в Москву, считая, что показаний для госпитализации нет.

«23.09.2020г. и 29.09.2020г. я связывалась с консультантом Отдела организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента Вологодской области - Котовой Н.В., сообщила о своей проблеме и своем диагнозе. Она выслушала меня, записала мой номер телефона, но ответа и решения по своему вопросу я так и не дождалась».

Спустя три недели бездействия врача и заведующей, Ирина приняла решение о посещении консультации акушера-гинеколога в Москве на платной основе. 2 октября 2020 года ее принял руководитель акушерского отделения, доктор наук - Шмаков Роман Георгиевич. Поставленный диагноз о врастании плаценты в стенку мочевого пузыря подтвердился.

28 октября после четырехчасовой операции, которую проводил директор института акушерства ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения РФ, доктор мед наук, профессор РАН Роман Георгиевич Шмаков, руководитель Отдела оперативной гинекологии и общей хирургии, кандидат медицинский наук, врач высшей категории Владимир Дмитриевич Чупрынин и лечащий врач, старший научный сотрудник, доктор медицинских наук Карапетян Тамара Эдуардовна (после вскрытия матки в бригаду срочно пригласили еще одного хирурга), а всего работала бригада из 15 человек, на свет появился малыш Савелий, недоношенный, но сильный и здоровый мальчик.

«По случаю Иры доктора из центра им. Кулакова сейчас пишут диссертацию, ей периодически звонит медсестра, записывает данные о самочувствии и анализах, скоро ее ждут туда на обследование», - говорит сестра Ирины, Анастасия.

А что же в Череповце и в Вологде?

Ни на одно обращение департамент здравоохранения или руководство роддома, или поликлиники №7 не дали, как говорит Ирина, вразумительного пояснения о случившемся, никто из медработников не получил выговоров, не возместил расходов, никто чисто по-человечески не принес извинений.

Сестра Ирины, потеряв надежду на то, что добьется хоть какой-то справедливости, опубликовала всю историю в социальных сетях. Роддом обвинил ее в клевете. Однако в возбуждении дела учреждению было отказано. По второй истории Ирина получила только ответ департамента здравоохранения, в котором говорилось, что нарушений в действиях сотрудников поликлиники не обнаружено. Также сказано, что если бы Ирина попала в перинатальный центр в Вологде, то скорее всего, при дополнительных исследованиях дальше уже бы решался вопрос о переводе Ирины в Москву. Таковы правила маршрутизации.

А Ирина так и не может понять, почему правила маршрутизации важнее человеческой жизни, почему жители Череповца и Вологды не могут получить нужной помощи на месте, почему они не достойны специалистов высокого класса, а добиваться их нужно самим через звонки, договоренности и слезы.