Директор УК в коттеджном посёлке под Вологдой подозревается в мошенничестве

09.07.2021 [Происшествия]

Директор управляющей компании коттеджного посёлка в Вологодском районе подозревается в мошенничестве.

«В период с 2016 по 2020 год на строительство газопровода и системы водоснабжения директор управляющей компании собрал с владельцев дачных участков порядка 2,4 миллиона рублей, не имея при этом намерений выполнять обязательства по строительству объектов инфраструктуры», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. 55-летнему подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, управляющие компании
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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