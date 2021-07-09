Директор УК в коттеджном посёлке под Вологдой подозревается в мошенничестве

Директор управляющей компании коттеджного посёлка в Вологодском районе подозревается в мошенничестве.

«В период с 2016 по 2020 год на строительство газопровода и системы водоснабжения директор управляющей компании собрал с владельцев дачных участков порядка 2,4 миллиона рублей, не имея при этом намерений выполнять обязательства по строительству объектов инфраструктуры», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области