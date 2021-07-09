В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке

09.07.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудник ГИБДД задержал водителя «Мерседеса», нарушившего ПДД.

Инцидент произошёл вечером 6 июля на Горбатом мосту.

«Так как транспортный поток двигался медленно, водитель Мерседеса опередить его по встречной полосе. Обгон в данном месте запрещен, так как мосту нанесена горизонтальная разметка 1.3 „Двойная сплошная“. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, капитан полиции догнал автомобиль Мерседес и остановил его на перекрестке улицы Пошехонское шоссе и Говоровский проезд», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

На задержанного — 26-летнего вологжанина — составили протокол. Ему грозит до шести месяцев лишения водительских прав.

Тэги: нарушение, ПДД, задержание
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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