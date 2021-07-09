Три вуза Вологодской области принимают документы от поступающих через сайт госуслуг

Заявление о зачислении в ВоГУ, ЧГУ и Вологодскую ГМХА абитуриенты могут подать онлайн через сайт госуслуг. Планируется, что к 2023 году к этому сервису будут подключены все вузы региона.

— При подаче заявления автоматически проверяется наличие результатов ЕГЭ. Если на момент подачи заявления окончательных результатов ЕГЭ еще нет, они будут переданы в вуз автоматически после опубликования. Суперсервис позволяет также отслеживать свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление, вносить изменения в заявление и узнать о зачислении в вуз, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Возможность подать документы в вузы в электронной форме запущена на портале госуслуг в июне 2020 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Дистанционно поступить можно в 442 российских вуза и 93 филиала.

Ранее NewsVo сообщал, что в этом году ВГМХА предложит поступающим 800 бюджетных мест, ВоГУ - 1177, ЧГУ, опорный вуз региона, - 1516 мест.