Двухлетняя девочка выпала из окна в Вологде

09.07.2021 [Происшествия]

В Вологде двухлетняя девочка выпала из окна на первом этаже. Ребенок играл в комнате вместе с двумя братьями, одному из которых 10 лет, второму — семь. Мальчикам стало жарко, и один из них открыл окно. 

—  Спустя несколько минут старшие ребята пошли выгулять собаку, уходя оставили окно открытым. В то время пока родители находились в соседней комнате девочка услышав на улице голос своих братьев и лай собаки залезла на окно, а после оперлась на москитную сетку и выдавив ее выпала наружу, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Девочка с травмами была доставлена в больницу.

Всего, как отмечают в полиции, с начала лета в Вологде из окон квартиры выпали шесть детей в возрасте от двух до четырех лет. 

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 6 июня в доме на улице Можайского областной столицы двухлетний мальчик выпал из окна на первом этаже, выдавив своим весом москитную сетку. 

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