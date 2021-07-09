Двухлетняя девочка выпала из окна в Вологде

В Вологде двухлетняя девочка выпала из окна на первом этаже. Ребенок играл в комнате вместе с двумя братьями, одному из которых 10 лет, второму — семь. Мальчикам стало жарко, и один из них открыл окно.

— Спустя несколько минут старшие ребята пошли выгулять собаку, уходя оставили окно открытым. В то время пока родители находились в соседней комнате девочка услышав на улице голос своих братьев и лай собаки залезла на окно, а после оперлась на москитную сетку и выдавив ее выпала наружу, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Девочка с травмами была доставлена в больницу.

Всего, как отмечают в полиции, с начала лета в Вологде из окон квартиры выпали шесть детей в возрасте от двух до четырех лет.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 6 июня в доме на улице Можайского областной столицы двухлетний мальчик выпал из окна на первом этаже, выдавив своим весом москитную сетку.