Вологжанка Анастасия Маркова стала чемпионкой Европы по плаванию среди молодежи

09.07.2021 [Спорт]

Анастасия Маркова из Вологды одержала победу на Первенстве Европы по плаванию среди молодежи. Девушка вышла в финал и показала лучший результат на дистанции 200 метров баттерфляем — 2:08.41. Вологжанка не просто одержала победу, а установила рекорд соревнований на этой дистанции.

Анастасия выполнила норматив Мастера спорта Международного класса. Компанию на подиуме вологодской «русалке» составили Лана Пудар из Боснии и Герцеговины и француженка Люси Дельмас.

Отметим, что соревнования в которых принимают участие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет, проходят в Риме (Италия) с 6 по 11 июля.

Тэги: плавание

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