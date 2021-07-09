Жильцов девятиэтажки на улице Луначарского в Череповце пришлось эвакуировать из-за пожара

Вечером 8 июля в доме № 10 по улице Луначарского в Череповце загорелась квартира на седьмом этаже. Жилье принадлежит 78-летней женщине, жил там 35-летний мужчина.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Пламенем уничтожены постельные принадлежности. Огонь также повредил мебель и внутреннюю отделку комнаты.

— Проживавший в квартире мужчина с признаками отравления госпитализирован в медсанчасть «Северсталь». 9 жителей верхних этажей были эвакуированы пожарными с помощью спасательных устройств, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, допущенное пострадавшим.