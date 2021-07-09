Тела двух мужчин обнаружили в водоемах Вологодской области

09.07.2021 [Происшествия]

Двое мужчин погибли за сутки в водоемах Вологодской области. Так, 8 июля в реке Тошне в районе деревни Еремеево Вологодского района было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Его извлекли из воды и передали полицейским. 

9 июля вблизи шлюза № 2 Волго-Балтийского канала в районе деревни Анхимово Вытегорского района извлекли из воды тело еще одного мужчины. Его личность устанавливается. 

Всего с начала лета в водоемах Вологодской области погибли 28 человек. Это уже больше, чем за всё лето 2020 года - тогда в происшествиях на воде погибли 22 человека, отмечают в пресс-службе областного УМЧС. 

Тэги: гибель людей

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