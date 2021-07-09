Житель Чагодощенского района погиб, свалившись с подножки мотоцикла

09.07.2021 [Происшествия]

Вечером 8 июля в деревне Избоищи Чагодощенского района произошло ДТП с погибшим. 

По данным областного УМВД, пьяный 21-летний молодой человек ехал на мотоцикле «Иж Планета-5» с коляской по улице Полевой. Во время движения 48-летний пассажир решил встать на подножку коляски и, не удержав равновесия, упал. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. 

— На месте происшествия работали наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства на месте было установлено, что водитель и пять его пассажиров находились без шлемов, — отмечают в УМВД.

Тэги: ДТП, гибель человека

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