С 14 июля на промплощадке «Северстали» в Череповце вновь обязательно ношение респираторов

08.07.2021 [Общество]

На «Северстали» в Череповце возвращаются к обязательному ношению респираторов на территории промплощадки. На предприятии говорят, что это связано с ухудшением обстановки по коронавирусу. 

— С 14 июля все работники, гости, посетители, а также иные лица, осуществляющие работы, оказывающие услуги или по иным причинам находящиеся на территории предприятия, включая нахождение в производственных и иных зданиях и сооружениях, при передвижении по территории предприятия, в том числе, в транспортных средствах, обязаны использовать СИЗ органов дыхания. При этом респиратор должен быть надлежащим образом надет (закрыв рот, нос, подбородок, плотно прилегая к лицу), — сообщил на своей странице на своей странице в соцсети Евгений Виноградов — гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь».

В месяц каждому работнику будет выдаваться по восемь респираторов. Неиспользование средств защиты может повлечь дисциплинарное наказание. Если респираторы не будут носить привлеченные сотрудники сторонних организаций, им запретят нахождение в промзоне и заблокируют пропуска. 

Ранее NewsVo сообщал, что из-за коронавируса на проходных «Северстали» в Череповце вновь отключили алкотестеры. 

Тэги: коронавирус

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