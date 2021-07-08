Сокольчанка украла больше 42 тысяч рублей с карты знакомой, которая отправила её в магазин

В Соколе суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в краже с банковской карты.

9 марта 2021 года подсудимая пришла гости к знакомой. Та попросила женщину сходить в магазин и дала ей свою банковскую карты и бумажку с пин-кодом.

«В магазин по просьбе потерпевшей подсудимая ходила несколько раз и, воспользовавшись ситуацией, сняла 42 500 рублей и потратила их на личные нужды. Пропажу денег обнаружила дочь потерпевшей по СМС-сообщениям», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённой назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С учётом того, что она добровольно возместила потерпевшей 25 тысяч рублей, с неё взыскали ещё 17 500 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.