Жена Петросяна похвасталась в Instagram новым платьем

08.07.2021 [Общество]

31-летняя Татьяна Брухунова, новая законная супруга юмориста Евгения Петросяна, очаровала подписчиков новым образом. 8 июля, в День семьи, любви и верности, она выложила в Instagram фото в черном платье. 

«Экспресс-газета» пишет, что Брухунова активна в этой соцсети и регулярно выкладывает свои снимки в стильных нарядах. Несмотря на зной, сегодня Татьяна решила надеть черное платье в пол с рукавами-фонариками. Голова девушки прикрыта яркой панамой, на плече модная сумочка от  Christian Dior.

Поздравляя подписчиков с праздником, Татьяна процитировала писателя Михаила Литвака. 

«„Каждый человек счастлив настолько, насколько считает себя счастливым“. С Праздником!» — написала Брухунова.

Напомним, согласно решению суда, имущество Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко, с которой юморист расстался ради новой избранницы, будет разделено поровну между экс-супругами. 

Тэги: звездная_жизнь

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