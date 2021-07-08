Череповчанин влез в окно на первом этаже и изнасиловал хозяйку квартиры

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении 36-летней женщины.

По версии следствия, инцидент произошёл 6 июля. Сожитель потерпевшей познакомился с подозреваемым на улице и пригласил его в гости. Втроём они распивали спиртное, а после гость ушёл.

«Ближе к полуночи мужчина вернулся, чтобы продолжить знакомство, но так как дверь ему не открыли, он зашел в квартиру, расположенную на 1 этаже, через открытое окно. Увидев спящую в комнате хозяйку квартиры, мужчина совершил в отношении нее иные действия сексуального характера после чего, угрожая убийством, изнасиловал. Находившийся в другой комнате сожитель потерпевшей проснулся от возникшего шума и пресек противоправные действия гостя», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о его аресте.