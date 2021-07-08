Из-за жары уровень воды в реке Вологде резко снизился

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что уровень воды на Михальцевской плотине стремительно падает из-за жары и сухой погоды — в день на 5 сантиметров. В ближайшее время брать воду из реки в систему водоснабжения города будет невозможно.

— По мнению специалистов, для паники причин нет. Благодаря ремонту Кубенского тракта водопадачи (в 2019–2020 году заменили самый изношенный участок) сейчас 70% воды мы получаем из Кубенского озера, — объясняет чиновник.

Воропанов также напомнил, что реконструкция тракта ведется за счет средств федерального бюджета. Два этапа уже выполнены, в 2022-2023 ожидаются еще два.