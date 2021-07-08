67 вологодских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

08.07.2021 [Общество]

Департамент образования Вологодской области опубликовал статистику по количеству «стобалльников» в регионе по результатам ЕГЭ. Так, 60 участников единого госэкзамена из девяти районов (Вологодского, Великоустюгского, Вытегорского, Грязовецкого, Никольского, Сокольского, Устюженского, Харовского и Чагодощенского), а также Вологды и Череповца получили 100 баллов по одному предмету. Еще семь выпускников (обучающиеся Вологодского многопрофильного лицея, Лицея № 32 города Вологды, Средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Вологды, Общеобразовательного лицея «АМТЭК» города Череповца, Чагодской средней общеобразовательной школы и Гимназии с углубленным изучением отдельных предметов города Великого Устюга) получили по два стобалльных результата. 

— Наибольшее количество стобалльных результатов отмечено на ЕГЭ по русскому языку (21 результат) и литературе (19 результатов). Отметим, что в 2021 году в регионе впервые есть стобалльники на ЕГЭ по английскому языку — выпускницы Средней общеобразовательной школы № 1 города Никольска и Гимназии с углубленным изучением отдельных предметов Великого Устюга, — сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Всего участниками основного периода ЕГЭ этого года стали 5363 человека, из них 4687 — выпускники текущего года. В период проведения экзаменационной кампании 2021 года два участника экзаменов по литературе и русскому языку были удалены за использование справочных материалов.

Тэги: ЕГЭ

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