В Вологде полицейский не дал пенсионеру перевести мошенникам почти миллион рублей

08.07.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудник полиции отговорил 73-летнего местного жителя переводить деньги мошенникам.

Потерпевший рассказал, что ему позвонила девушка, которая представилась работницей банка. Она сообщила, что с его счёта пытаются украсть деньги и, чтобы сберечь накопления, тому необходимо перевести их на «резервные счета».

Мужчина снял около 992 тысяч рублей и отправился к банкомату в ближайшем торговом центре. Стоя в очереди, он продолжал говорить по телефону и заметно нервничал.

«Полицейский подошел к пенсионеру и поинтересовался почему он так нервничает, а также с кем он общается, не прекращая телефонный разговор. Пожилой вологжанин ответил, что разговаривает с представителями банка и планирует перевести им крупную сумму денег для того, чтобы сберечь свои средства от мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сотрудник полиции сказал, что пенсионеру звонят мошенники и предложил ему проехать в отделение, чтобы написать заявление. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в преступлении устанавливаются.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров, уголовное дело

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