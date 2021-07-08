«Новые Люди» выдвинули кандидатов в Госдуму от Вологодской области

Партия «Новые Люди» выдвинула трех кандидатов в Государственную Думу России от Вологодской области. По одномандатным округам ими стали юрист Андрей Паутов и шоумен Михаил Шутов. По территориальному списку «Вологодская-Ярославская-Костромская области» выдвинут менеджер по развитию ОАО «Северсталь» Иван Рытов.

Решение о назначении федерального списка кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года было принято в Москве на III съезде партии «Новые люди». Общефедеральную часть списка возглавили руководитель партии Алексей Нечаев и «народный мэр», одна из самых узнаваемых женщин в России Сардана Авксентьева. Всего же «Новые люди» выдвинули кандидатов по 37 территориальным группам (239 человек) и ещё 215 кандидатов — по одномандатным округам.

«За время работы мы стали партией, которая не прячется от людей, которая сама идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты — это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», — сказал лидер партии Алексей Нечаев.

Сардана Авксентьева назвала засидевшихся на своих местах чиновников «космонавтами, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминаторы богатых дворцов и машин». Она уверена, что люди ждут перемен, а катализатором их решения и должны стать сторонники партии «Новые люди».

«Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», — заявила Авксентьева.

От Вологодской области на выборы идут трое активистов — юрист Андрей Паутов, известный шоумен и ведущий вечеров Михаил Шутов и менеджер «Северстали» Иван Рытов. Своё выдвижение кандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии «Новые люди» Андрей Паутов прокомментировал так:

«Для меня это новый уровень ответственности перед людьми. В жизни я привык брать ответственность и работать на результат. Мой главный принцип: боишься — не делай, делаешь — не бойся. Я готов ко встречам с избирателями, планирую совместно с другими коллегами по партии вести большую работу во благо людей моего региона. Надеюсь, что мы инициируем и реализуем не один полезный проект. Очень хочу, чтобы Вологодская область развивалась, чтоб мы стали ещё более удобным для жизни регионом РФ»

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу — 15%.

В сентябре «Новые люди» примут участие в выборах депутатов Госдумы РФ, более чем 30 заксобраний и шести городских советов. На выборах губернатора Хабаровского края партию будет представлять журналист Владимир Чернышов, а на выборах губернатора Ульяновской области — предприниматель Светлана Горева.