36 незаконных мигрантов задержали на стройке в Вологде

Полицейские и сотрудники ОМОНа Росгвардии в рамках рейда по стройкам Вологды обнаружили на одном из объектов 36 иностранных граждан, работавших там незаконно. У мигрантов не было необходимых разрешительных документов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Иностранцам грозят крупные штрафы с возможным выдворением из России.