36 незаконных мигрантов задержали на стройке в Вологде

08.07.2021 [Общество]
36 незаконных мигрантов задержали на стройке в Вологде

Полицейские и сотрудники ОМОНа Росгвардии в рамках рейда по стройкам Вологды обнаружили на одном из объектов 36 иностранных граждан, работавших там незаконно. У мигрантов не было необходимых разрешительных документов, сообщает пресс-служба областного УМВД. 

В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Иностранцам грозят крупные штрафы с возможным выдворением из России. 

—  Работодатель, незаконно привлекший к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, устанавливается, — отмечают в полиции. 

Фото пресс-службы областного УМВД

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