В Череповце в реке в районе Биржевой улицы утонул мужчина

В реке Шексне в районе улицы Биржевой 7 июля утонул мужчина. Тело достали из воды спасатели и передали полицейским. Личность устанавливается, сообщает пресс-служба областного УМЧС.
По словам очевидцев, мужчина был пьян.
В реке Шексне в районе улицы Биржевой 7 июля утонул мужчина. Тело достали из воды спасатели и передали полицейским. Личность устанавливается, сообщает пресс-служба областного УМЧС.
По словам очевидцев, мужчина был пьян.
Инцидент произошел вечером 5 июля, тело пока не нашли
Обстоятельства трагедии устанавливаются
Инциденты произошли в Соколе и Тотьме 25 июня
Инцидент произошел в районе деревни Ермолово
Поиски его тела начнутся 16 июня
Трагедия произошла в районе деревни Юрово
Тело извлекли из воды и передали полицейским
Кроме того, накануне днём спасатели нашли тело мужчины 1965 года рождения, утонувшего в реке Суда 8 августа
Трагедии произошли в Великом Устюге и Сямже