В Череповце в реке в районе Биржевой улицы утонул мужчина

08.07.2021 [Происшествия]

В реке Шексне в районе улицы Биржевой 7 июля утонул мужчина. Тело достали из воды спасатели и передали полицейским. Личность устанавливается, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По словам очевидцев, мужчина был пьян. 

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