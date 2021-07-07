В Череповце мужчина пытался украсть из супермаркета солнцезащитные очки и шоколад

07.07.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего жителя Краснодарского края, пытавшегося совершить кражу из магазина на улице Архангельской.

«Злоумышленник взял с полок шоколад и три пары защитных очков, положил товар в карманы шорт и поспешил покинуть торговый зал, минуя кассовую зону. Сумма ущерба составила порядка 3 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный отказался пояснить причину своего поведения, и его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: супермаркеты, кража, Росгвардия

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