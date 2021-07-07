Из реабилитационного центра в Череповце сбежали три девочки-подростка

В Череповце полицейские разыскали трех девочек, сбежавших из социально-реабилитационного центра. К правоохранителям обратился сотрудник соцучреждения и рассказал, что вечером три воспитанницы в возрасте от 13 до 15 лет самовольно покинули территорию центра. Сотрудники УМВД начали обследовать территорию Заягорбского района.

— В это же время, находясь на рабочем месте и просматривая камеры АПК «Безопасный город» в режиме — онлайн, сотрудник дежурной части заметил троих подростков схожих по ориентировке, которые находились на площади Молодежи. На место незамедлительно был направлен сотрудник полиции. Прибыв по указанному адресу, полицейский-кинолог обнаружил девочек и доставил их в отдел полиции № 2, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Девочки рассказали, что хотели погулять по ночному городу и посмотреть на фонтан. Со всеми участниками инцидента провела беседу инспектор отдела по делам несовершеннолетних.