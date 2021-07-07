Суд обязал администрацию Междуреченского района заменить ограждение школы в селе Шуйское

Суд обязал администрацию Междуреченского района установить новое ограждение территории школы в селе Шуйское. Иск направила прокуратура района.
«Суд исковые требования удовлетворил ввиду нарушения требований антитеррористической защищенности общеобразовательного учреждения, поскольку территория школы имеет деревянное ограждение, целостность которого местами нарушена, по территории школы, по стадиону круглосуточно перемещаются посторонние лица», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области
В течение трёх месяцев администрация района должна профинансировать проведение работ, а школа — установить новое ограждение. Решение вступило в законную силу.