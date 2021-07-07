Вологжанин потратил 16 тысяч рублей с найденной на автомойке банковской карты

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 33-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что потерял «пластик», а после стал получать сообщения о списаниях с его счёта. Подозреваемым оказался 29-летний вологжанин. Его задержали и мужчина сознался в содеянном.

«Он рассказал оперативникам, что нашел банковскую карту на автомойке, расположенной на пошехонском шоссе, и, воспользовавшись тем, что по ней можно расплачиваться без пароля, решил заправить свой автомобиль на 2 тысячи рублей. После этого вологжанин в продуктовых магазинах оплатил свои покупки на сумму порядка 14 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа. Мужчина возместил потерпевшему причинённый ущерб.