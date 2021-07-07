Мошенники обманули пенсионерку из Вологды, пообещав ей лекарство от несуществующей болезни

07.07.2021 [Происшествия]

75-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников.

Злоумышленник позвонил ей и рассказал о том, что у неё обнаружили болезнь, лекарство от которой можно купить только у него. Женщина перевела на указанный собеседником номер 63 тысячи рублей, но после осознала, что её обманули, и обратилась в полицию.

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал 29-летний житель Санкт-Петербурга, который в тот момент находился в Череповце.

«Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что в сети Интернет нашел сайт, на котором предлагались услуги интимного характера. Для получения желаемого он перевел более 17 тысяч рублей на неизвестный ему банковский счет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки вологодские полицейские зарегистрировали восемь заявлений о мошенничествах. Общая сумма ущерба составила больше 543 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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