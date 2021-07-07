В Череповце пенсионерку, которая прикидывалась адвокатом, будут судить за мошенничество на 2,3 млн. рублей

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летней ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в сфере юридических услуг.

С 2015 по 2020 год пенсионерка представлялась потерпевшим «золотым адвокатом». Она говорила, что работает в московской юридической фирме и имеет связи во властных структурах.

«В ходе общения со своими клиентами череповчанка, создавала положительный имидж. Она имитировала звонки судьям и другим представителям органов власти, совместно со своими клиентами посещала различные государственные структуры. На самом деле никаких действий для оказания юридической помощи не оказывала», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Женщина бралась за дела различных категорий: от защиты по уголовным делам до решения вопросов о предоставлении отсрочки от воинской службы. Удалось установить её причастность к совершению 14 преступлений на общую сумму больше 2,3 млн. рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Череповчанке грозит до миллиона рублей штрафа и до 10 лет лишения свободы.