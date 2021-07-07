На каждую тысячу зарегистрированных в Вологодской области браков приходится 773 развода

В 2020 году в Вологодской области были зарегистрированы 5501 брак и 4253 развода. Таким образом, на каждую тысячу свадеб приходится 773 развода.

— Из общего числа зарегистрировавших браки 63% невест и 68% женихов вступили в брак впервые, 37% женщин и 32% мужчин официально расписались повторно, — отмечают в Вологдастате.

При этом 76% от общего количества заключивших брачный союз в возрасте от 25 лет и старше. Уменьшилось количество браков, в которые вступают несовершеннолетние. Так, в 2020 году женами стали 32 не достигшие возраста в 18 лет вологжанки. Юноши в этом вопросе были менее торопливы — всего четверо несовершеннолетних вологжан зарегистрировали семейные отношения.

В прошлом году в Вологодской области на свет появились 10,7 тысяч малышей, из них мальчиков 51,2%, девочек – 48,8%. Из общего числа новорождённых 35% - первенцы, 38% - вторые по счету, 19% малышей родились в семьях третьими, 5% - четвертыми и 3% детей - рождены пятыми и более. 74% детей были рождены в зарегистрированном браке.