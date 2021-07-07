Устюжанка получила пять месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в неуплате средств на содержание ребёнка.

«В 2019 году решением суда с женщины взысканы алименты на содержание 6-летней дочери в твердой денежной сумме, кратной ½ величины прожиточного минимума для детей в Вологодской области», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

За 2020 год женщина перевела на содержание дочери лишь 79 рублей и её привлекли к административной ответственности. Не смотря на это, подсудимая не стала платить.

Осуждённой назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.