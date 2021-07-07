Вологжанин через суд взыскал с соседей 29,5 тысяч рублей за пользование его землёй

07.07.2021 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск местного жителя к соседям, которые вовремя не убрали забор с его земельного участка на улице Гоголя.

По материалам дела, владельцы смежных участков установили забор за границей своей земли. Таким образом, 20,5 квадратных метров участка мужчины оказались в их пользовании. Истец обратился в суд с требованием к соседям перенести ограждение на границу земли и, по решению суда, ответчики должны были делать это в срок до 1 июня 2020 года. Фактически забор демонтировали лишь в июле 2020 года.

Истец просил взыскать с соседей сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 29,5 тысяч рублей. Те пытались оспорить решение, но его оставили без изменений, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: соседи, земля, иск, взыскание

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