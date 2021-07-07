Двоих жителей Великоустюгского района осудили за покушение на кражу тушёнки

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 30-летнему и 33-летнему местным жителям, признанным виновными в покушении на кражу.

4 декабря 2020 года пьяные подсудимые взломали дверь в магазин в городе Красавино.

«Из магазина они пытались похитить восемь банок тушенки, однако преступные действия до конца не довели и скрылись, так как сработала сигнализация и к магазину прибыли сотрудники охранного предприятия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Один из осуждённых получил полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, второй, с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору — год и девять месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.