В сети появились уникальное видео с Владимиром Меньшовым во время озвучки фильма «Любовь и голуби»

Уникальные кадры, снятые во время озвучки советского фильма "Любовь и голуби", появились в сети после смерти режиссера кинокартины Владимира Меньшова.

На видео заметно, как Владимир Валентинович поддерживает актеров, помогает им настроиться в процессе на нужные эмоции. Комментаторы под роликом пишут, что таких режиссеров в стране больше нет и выражают соболезнования.

Ранее NewsVo сообщал, что режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля. Некоторое время назад у автора оскароносной картины «Москва слезам не верит» был диагностирован коронавирус. Он народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).