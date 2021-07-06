В сети появились уникальное видео с Владимиром Меньшовым во время озвучки фильма «Любовь и голуби»

06.07.2021 [Общество]

Уникальные кадры, снятые во время озвучки советского фильма "Любовь и голуби", появились в сети после смерти режиссера кинокартины Владимира Меньшова. 

На видео заметно, как Владимир Валентинович поддерживает актеров, помогает им настроиться в процессе на нужные эмоции. Комментаторы под роликом пишут, что таких режиссеров в стране больше нет и выражают соболезнования. 

Ранее NewsVo сообщал, что режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля. Некоторое время назад у автора оскароносной картины «Москва слезам не верит» был диагностирован коронавирус. Он народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

Тэги: звездная_жизнь

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