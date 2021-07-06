В Вологде пассажир украл у таксиста сумку с деньгами и документами

В Вологде «по горячим следам» раскрыли кражу из такси. В полицию обратился 30-летний житель города и рассказал, что работает таксистом.

— Ему поступил заказ с улицы Ленинградской, он забрал двух молодых людей и отправился в поселок Молочное. После того как пассажиры покинули салон авто мужчина обнаружил пропажу сумки, в которой находились деньги и документы. Сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вскоре наряд патрульно-постовой службы, прибывший на место, обнаружил мужчину, схожего по приметам с возможным похитителем сумки. Тот сознался в краже, рассказав, что вместе с приятелем вызвал такси, желая добраться до работы. На заднем сиденье он заметил мужскую сумку и забрал ее с собой, когда выходил из авто. Позже все похищенное имущество было изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ранее судимому 30-летнему подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.