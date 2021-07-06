В Череповце водитель «Опеля» сбил на «зебре» ребенка-велосипедиста

На проспекте Победы у дома № 29 в Череповце днем 6 июля произошло ДТП. Водитель «Опель Зафира» совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемой «зебре». Ребенок был на велосипеде и не спешился перед пешеходным переходом, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

В результате с травмами мальчик был доставлен в детскую городскую больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.