В Череповце водитель «Опеля» сбил на «зебре» ребенка-велосипедиста

06.07.2021 [Происшествия]
На проспекте Победы у дома № 29 в Череповце днем 6 июля произошло ДТП. Водитель «Опель Зафира» совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемой «зебре». Ребенок был на велосипеде и не спешился перед пешеходным переходом, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу. 
В результате с травмами мальчик был доставлен в детскую городскую больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются. 
Тэги: ДТП, сбили на зебре, сбили велосипедиста
Фото пресс-службы областного УМВД

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