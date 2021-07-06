Пропавшая в Подмосковье 15-летняя школьница может находиться в Вологде

Родные ищут 15-летнюю Екатерину из города Ивантеевка Московской области. 3 июля девочка ушла из дома, с тех пор на связь не выходила. По последним данным, школьница приехала поездом в Вологду.

Приметы девочки - рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, глаза серо-зеленые, губы пухлые, на ногтях черный лак. С собой был фиолетовый рюкзак, спортивная черная сумка с розовым ремнем, большой белый пакет. Одета в черные джинсы, белую футболку и белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о девочке, просят звонить по телефону 8926 671 74 76 (Елена).