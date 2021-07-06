Суточная смертность от коронавируса в России впервые превысила 700 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России, по данным федерального оперштаба, за сутки составило 737, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции умерли 139 316 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 99 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 33 - в Иркутской области, 26 - в Нижегородской области, 24 - в Республике Бурятия, 23 - в Краснодарском крае.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологодской области оперштаб 6 июля сообщил о 10 случаях смерти от коронавируса.