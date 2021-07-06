В Череповце задержали трёх наркодилеров из Ярославской области

В Череповце полицейские задержали трёх жителей Ярославской области, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

«Установлено, что двое мужчин и девушка приобрели оптовую партию наркотических средств и психотропных веществ в г. Ярославль с целью дальнейшего сбыта неограниченному кругу лиц на территории соседних регионов», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте

При личном досмотре, в тайниках, оборудованных в Череповце, и в квартире подозреваемых сотрудники полиции нашли больше 170 граммов запрещённых веществ.

«Установлено, что фигуранты „работали“ распространителями наркотических средств от имени интернет-магазина, строго выполняя указания своего руководителя», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.