В череповецком «Апатите» прокомментировали информацию о допуске на рабочие места вакцинированных

В пресс-службе АО «Апатит» в Череповце прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о вводимых ограничениях на допуск к рабочим местам для тех, кто не вакцинирован и у кого нет антител к коронавирусу. Пост об этом появился 2 июля в сообществе сотрудников предприятия в соцсети.

— На прошлой неделе штаб по противодействию коронавирусной инфекции в АО «Апатит» принял решение о порядке допуска административного и управленческого персонала на рабочие места. Он касается прежде всего тех, кто по долгу службы вынужден контактировать с большим количеством людей, — сотрудников фронт-офиса, общественного питания, спортивно-оздоровительного комплекса и транспорта, — говорится в ответе АО «Апатит» на запрос NewsVo.

В компании отмечают, что административному и управленческому персоналу, не вакцинированному и не имеющему защитного уровня антител, разрешен допуск на рабочее место только на короткий срок (до 3 дней) по производственной необходимости.