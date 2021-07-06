В Харовске осудили 29-летнего мужчину, избившего бабушку

В Харовске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в побоях.

Ночью 14 сентября пьяный подсудимый не менее пяти раз ударил 89-летнюю бабушку по голове, причинив боль и гематомы.

«Бабушка подсудимого рассказала, что живет вместе с дочерью, внуком и внучкой. В апреле 2020 года внук вернулся из мест лишения свободы, злоупотребляет спиртными напитками, по отношению к членам семьи груб, агрессивен, устроиться на работу не пытается, живет за ее и матери счет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В ночь инцидента обвиняемый выпивал на кухне и громко разговаривал по телефону. Потерпевшая сделала ему замечание, и он её избил. На следующий день дочь пострадавшей узнала о случившемся и написала заявление в полицию.

С учётом имеющейся у мужчины судимости, ему назначено наказание в виде года, семи месяцев и 15 дней колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.