Вологодская область получит из федерального бюджета грант в 413 млн рублей

Работу правительства Вологодской области отметили на федеральном уровне. Благодаря успешному выполнению показателей социально-экономического развития в 2020 году, регион получит грант в 413 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора.

«По нашей области показатели очень позитивные. Мы находимся в лидерах по исполнению плановых значений и по фактическому исполнению некоторых показателей. В ТОП-10 мы вошли по трем показателям – это объём инвестиций в основной капитал, качество окружающей среды и уровень реальной среднемесячной заработной платы, как в бюджетном, так и в коммерческом секторах. По численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровням доступности жилья, образования и доле городов с благоприятной городской средой мы входим в ТОП-30 регионов страны», – рассказала замгубернатора Валентина Артамонова.

Средства гранта в ближайшее время будут направлены в крупные города и районы области на развитие и ремонт дорог, улично-дорожной сети, тротуаров, межквартальных и дворовых проездов.

Так, уже известно, что по 100 миллионов получат городские округа Вологда и Череповец, остальные 213 миллионов будут распределены среди десяти районов области. При рассмотрении заявок рассматривались те муниципальные образования, у которых есть проектно-сметная документация, чтобы провести ремонтные работы уже этим летом. Таким образом, денежные средства поступят в Бабушкинский, Белозерский, Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сямженский и Усть-Кубинский районы.