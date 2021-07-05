В Вологде пенсионер подозревается в убийстве сына

05.07.2021 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сына.

По версии следствия, инцидент произошёл в комнате общежития на улице Медуницинской днём 4 июля. Мужчины были пьяны. Между ними произошла ссора, в ходе которой пенсионер ударил потерпевшего ножом в грудь.

«Мужчина скончался через непродолжительное время в реанимации. Конфликт возник из-за того, что сын пенсионера хотел избавиться от старых вещей, захламляющих совместное жилище», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решается вопрос об аресте задержанного. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе
Кружевную скамейку установили в аллее на проспекте Победы в Вологде
Суд отказал главе вологодского УМВД Виктору Пестереву в иске о защите чести и достоинства
В череповецком моногоспитале умерла беременная женщина
Роскачество обнаружило в шоколадном «Вологодском пломбире» растительные жиры
Дело о хищении 1,7 млн рублей при проведении мероприятий вологодской филармонии передано в суд

Похожие новости

Вологжанин получил 8,5 лет колонии за убийство знакомого, который пустил его к себе жить

Годом ранее мужчина украл у погибшего 130 тысяч рублей

709
0

Вологжанка убила сожителя из-за претензий по поводу приготовления обеда

Обе стороны конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения

634
0

Житель Тотьмы убил друга детства во время пьянки

Инцидент произошёл в ночь на 10 июня 2021 года

1624
0

Череповчанина, который жестоко задушил знакомую, приговорили к семи годам колонии

Мужчина набросился на жертву, когда та сказала, что может обвинить его в попытке изнасилования

1267
0

Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода в Сямже

Мужчину приговорили к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

3411
0

Прикрытое ветками тело мужчины обнаружили на окраине поселка Фетинино в Вологодском районе

По подозрению в убийстве задержан собутыльник погибшего

1284
0

19-летний житель Шексны получил восемь лет колонии за убийство отца в новогоднюю ночь

Между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил пострадавшего ножницами

1132
0

Жителя Грязовца приговорили к семи годам колонии за убийство соседа в канун Нового года

Мужчины были пьяны и поссорились

1404
0

В Белозерске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в колодце

Он написал явку с повинной и сказал, что инцидент произошёл ещё 4 мая

2225
0

Череповчанин получил 14 лет колонии за убийство женщины, с которой он познакомился в интернете

Его также признали виновным в незаконном хранении боеприпасов

5347
0

Присяжные признали виновным череповчанина, который обвиняется в жестоком убийстве сотрудницы водоканала

Окончательное решение по делу примет суд

920
0

59-летний житель Тотьмы задержан по подозрению в убийстве собутыльника

Сожительница задержанного заявила о гибели мужчины и взяла вину на себя

891
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область получит из федерального бюджета грант в 413 млн рублей
В Вологде пенсионер подозревается в убийстве сына
Двое вологжан сдали в металлолом железнодородные рельсы с улицы Промышленной
В Вашкинском районе подростка осудили за разбойное нападение на односельчанина
200 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанин попал в реанимацию, прокатившись на багажнике кабриолета «Ауди»
В Вологде пьяный водитель пытался убежать от росгвардейцев
 
01.07.2021 [Общество]

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор

8420
0
05.07.2021 [БлогоVO]

В конце концов, — говорила мне бабушка, — нам запретили частушки — любые! даже без мата!

96
0
05.07.2021 [Обзор Прессы]

Под Вологдой волонтеры восстанавливают уникальный Храм Рождества Христова

91
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика