В Вологде пенсионер подозревается в убийстве сына

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сына.

По версии следствия, инцидент произошёл в комнате общежития на улице Медуницинской днём 4 июля. Мужчины были пьяны. Между ними произошла ссора, в ходе которой пенсионер ударил потерпевшего ножом в грудь.

«Мужчина скончался через непродолжительное время в реанимации. Конфликт возник из-за того, что сын пенсионера хотел избавиться от старых вещей, захламляющих совместное жилище», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решается вопрос об аресте задержанного. Расследование продолжается.