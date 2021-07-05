Двое вологжан сдали в металлолом железнодородные рельсы с улицы Промышленной

О хищении железнодорожных рельс с улицы Промышленной в Вологде сообщил в полицию представитель одной из организаций города. Мужчина пояснил, что сам видел, как двое мужчин складывают металлические конструкции в автомобиль. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель города.

— Мужчина сознался в содеянном пояснив, что накануне, проходя по улице Промышленной, заметил лежащую на земле груду металла. Не долго думая, злоумышленник позвал своего друга и вместе с ним они загрузил железнодорожные рельсы в автомобиль, а после сдал в ближайший пункт приема металла за 10 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).