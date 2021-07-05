В Вашкинском районе подростка осудили за разбойное нападение на односельчанина

В Вашкинском районе суд вынес приговор 15-летнему местному жителю, признанному виновным в разбое.

Инцидент произошёл у дома культуры в селе Липин Бор 22 февраля около 23:00. Подсудимый избил потерпевшего до потери сознания и забрал у него кошелёк с кредитной картой.

«Потерпевший рассказал, что шел из гостей. Около ДК молодой человек попросил у него закурить, он ответил, что не курит, сигарет у него нет. После чего парень сказал: „Тогда давай деньги“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Лежащего на улице мужчину нашёл прохожий. Кто-то довёл его дома и там он снова потерял сознание.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. За потерпевшим признано право на возмещение морального ущерба. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется пострадавшим.