В Вологде пьяный водитель пытался убежать от росгвардейцев

05.07.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего пьяного водителя.

Патрульные заметили «ВАЗ-2107» на улице Пугачёва. Водитель автомобиля хаотично перестраивался, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации.

«Сотрудники Росгвардии включили проблесковые маяки на служебной машине и проследовали за нарушителем, требуя остановить транспортное средство. Однако автомобиль продолжил движение и свернул в гаражи. Водитель остановился и попытался убежать, но был задержан росгвардейцами», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

От мужчины пахло алкоголем. Выяснилось, что ранее его уже лишали водительских прав за пьяное вождение. Задержанного передали полицейским для разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный водитель, задержание, Росгвардия

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