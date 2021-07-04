Жильцы дома на улице Чернышевского, 108А жалуются на запах канализации от воды

04.07.2021 [Общество]

Жители дома на улице Чернышевского, 108А корпус 3 в Вологде в соцсети жалуются, что уже два месяца из-под крана течет вода коричневатого цвета с очень специфическим запахом. Управляющая Компания «Коммунальные системы» на реагирует на проблему, передает Город Во. 

«УК "Коммунальные системы" не может или не хочет ничего сделать, на жалобы не реагируют. Когда звонишь им в офис, каждый раз говорят, что мы первые обращаемся с жалобами. В то же время после общения с соседями понятно, что жалуются все ежедневно, но толку просто ноль», - пишут вологжане.

Тэги: канализация

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