Роскачество обнаружило в шоколадном «Вологодском пломбире» растительные жиры

04.07.2021 [Общество]

Роскачество провело исследование шоколадного «Вологодского пломбира» и обнаружило в нем признаки фальсификации. Так, оказалось, что в мороженом присутствуют растительные жиры, а количество молочного жира в продукте не соответствует установленным требованиям. 

— Результаты исследования были направлены производителю — ООО «Вологодское мороженое». В ответе производитель указал, что «вероятной причиной несоответствия могла стать неоднородность партии использованного сливочного масла». Это означает, что один из поставщиков применял при изготовлении своей продукции растительные компоненты (фальсификация сливочного масла), — сообщает пресс-служба Роскачества. 

Производитель также сообщил, что на предприятии провели расследование и заменили поставщика сырья — «сливочное» масло с растительным жиром поступило из Киргизии. На данный момент сотрудничество с этим поставщиком прекращено. Теперь Роскачество во второй раз проверит шоколадный пломбир производства вологодской компании, чтобы убедиться, что фальсифицированные ингредиенты больше не используются. Когда и где для повторного исследования купят пломбир — производителю не сообщается. 

Тэги: мороженое, качество

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе
97 человек находятся в реанимации моногоспиталя Череповца 28 июня
Кружевную скамейку установили в аллее на проспекте Победы в Вологде
Суд отказал главе вологодского УМВД Виктору Пестереву в иске о защите чести и достоинства
В череповецком моногоспитале умерла беременная женщина

Похожие новости

Мэр Вологды пообещал раздавать мороженое, если на улице будет +35 градусов

Он написал об этом на своей странице в TikTok

2100
0

Производители вологодского пломбира могут не успеть запустить маркировку продукции к 1 июня

С этой даты она становится обязательной 

1617
0

Более 900 тонн вологодского мороженого продали за границу с начала года

Лакомство отправляли в Китайскую народную республику, Кот-д'Ивуар, Израиль и Сенегал

1012
0

777 тонн вологодского мороженого продали за границу с начала года

Такие данные сообщает управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям

916
0

В 2019 году поставки вологодского мороженого за границу выросли в два раза

Лакомство отправляли в Израиль, Китай, Сенегал, Кот-д’Ивуар

3605
0

Владимир Путин угостил президента Турции вологодским мороженым

Лакомство президенты купили на Международном авиационно-космическом салоне-2019. 

 

2127
1

Фестиваль мороженого пройдет в Череповце 12 июня

Площадки фестиваля будут работать в Парке культуры и отдыха с 13 до 16 часов

1244
0

Вологодское мороженое начали продавать в Кот-д’Ивуар

До этого его уже поставляли в другую африканскую страну - Сенегал.

2301
0

64 тонны вологодского мороженого продадут в Китай

Это пломбир и фруктовые сорбеты

3193
2

Двое вологжан пытались украсть три коробки сырья для мороженого с предприятия на улице Клубова

Перекинув их через забор, один из злоумышленников скрылся, второго задержали сотрудники Росгвардии

1885
0

В Вологде в День знаний детям будут бесплатно раздавать мороженое

1 сентября на Кремлевской площади города пройдет общегородской праздник

2193
0

Вологжанин украл килограмм мороженого, надкусил его и выкинул

Позже нетрезвый мужчина так и не смог объяснить полицейским, зачем он украл мороженое

2450
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жильцы дома на улице Чернышевского, 108А жалуются на запах канализации от воды
202 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Роскачество обнаружило в шоколадном «Вологодском пломбире» растительные жиры
Вологжане выбрали место, где будет установлен памятник писателю Василию Белову
Футболисты «Динамо-Вологда» обыграли кировский «Факел»
В селе Никольском Тотемского района заметили гадюку
В Великоустюгском районе при пожаре в четырехквартирном доме погиб 44-летний мужчина
 
01.07.2021 [Общество]

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор

7744
0
03.07.2021 [БлогоVO]

Суперспредер — это тот, кто заражает намного больше людей, чем средний инфицированный

503
0
04.07.2021 [Обзор Прессы]

Исчезающая статуя обитает в Череповце

149
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика