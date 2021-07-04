Роскачество обнаружило в шоколадном «Вологодском пломбире» растительные жиры

Роскачество провело исследование шоколадного «Вологодского пломбира» и обнаружило в нем признаки фальсификации. Так, оказалось, что в мороженом присутствуют растительные жиры, а количество молочного жира в продукте не соответствует установленным требованиям.

— Результаты исследования были направлены производителю — ООО «Вологодское мороженое». В ответе производитель указал, что «вероятной причиной несоответствия могла стать неоднородность партии использованного сливочного масла». Это означает, что один из поставщиков применял при изготовлении своей продукции растительные компоненты (фальсификация сливочного масла), — сообщает пресс-служба Роскачества.

Производитель также сообщил, что на предприятии провели расследование и заменили поставщика сырья — «сливочное» масло с растительным жиром поступило из Киргизии. На данный момент сотрудничество с этим поставщиком прекращено. Теперь Роскачество во второй раз проверит шоколадный пломбир производства вологодской компании, чтобы убедиться, что фальсифицированные ингредиенты больше не используются. Когда и где для повторного исследования купят пломбир — производителю не сообщается.