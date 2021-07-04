Футболисты «Динамо-Вологда» обыграли кировский «Факел»

04.07.2021 [Спорт]

Клуб «Динамо-Вологда» 3 июля в матче 8 тура первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» обыграло кировский «Факел» с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол на 16 минуте встречи забил Максим Мешалкин. После подачи углового гости вынесли мяч из своей штрафной, но прямо в ноги вологодского полузащитника, который пробил так, что не оставил никаких шансов вратарю соперника "достать" этот мяч.

«Динамо-Вологда» одерживает 9-ю победу из 9-ти возможных в Первенстве МФФ «Золотое кольцо». И в следующем туре, 7 июля, на выезде сыграет с ФК «Гвардеец» из города Ковров. Владимирской области.

Тэги: Футбол

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