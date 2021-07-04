В Великоустюгском районе при пожаре в четырехквартирном доме погиб 44-летний мужчина

04.07.2021 [Происшествия]
В Великоустюгском районе при пожаре в четырехквартирном доме погиб 44-летний мужчина

Поздно вечером 3 июля загорелся четырехквартирный деревянный дом в деревне Горбачево Великоустюгского района. Две из четырех квартир были нежилыми, в двух других проживала семья: 83-летний мужчина с женой и их 33-летний сын. В момент пожара в квартире находился сын собственника и его друг, 44-летний мужчина. 

— Площадь пожара 120 квадратных метров. Строение уничтожено огнем, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Гость квартиры погиб на месте. 33-летний мужчина госпитализирован в Великоустюгскую ЦРБ с ожогами лица, левого бедра, спины, конечностей II степени.

Причина пожара устанавливается.

Тэги: пожар, гибель людей

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