В Великоустюгском районе мать оставила ребенка в жару в закрытой машине

03.07.2021 [Общество]

В Великоустюгском районе комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала мать трехлетнего ребенка, которая оставила его в жару в закрытой машине. 

— Учитывая высокие температурные показатели термометра, мог запросто произойти несчастный случай. Женщина, проходившая мимо, увидела плачущего ребенка и позвонила в полицию, — сообщает правовое управление Великоустюгского района. 

На заседании комиссии, состоявшемся 1 июля, присутствовала мать ребенка. Она рассказала, что малыш заснул, поэтому решили оставили его в автомобиле. Женщина вину осознала, с протоколом согласилась.

Комиссия также привлекла к ответственности двух родителей, дети которых нарушили запрет управления транспортными средствами. Они заплатят административный штраф на общую сумму 1000 рублей.

 

Тэги: дети

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