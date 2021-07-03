Группа подростков забралась на строительные леса у школы на Окружном шоссе в Вологде

03.07.2021 [Происшествия]

Молодой вологжанин забрался на строительные леса у школы на Окружном шоссе и повредил видеокамеру наружного наблюдения. 

Росгвардейцев вызвал на место охранник образовательного учреждения. Мужчина рассказал, что с торца здания по строительным лесам, установленным для проведения ремонта стен, бегали подростки.

— В ходе хулиганских действий, один из молодых людей повредил камеру наружного видеонаблюдения, расположенную на фасаде здания. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

18-летний вологжанин рассказал, что отмечал день рождения, а потом таким образом решил продолжить веселье в компании друзей. Молодого человека передали полицейским. 

Тэги: хулиганство, школы, Росгвардия

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