Череповчанка пыталась украсть из магазина в детской коляске продукты и алкоголь

В Череповце в супермаркете задержали 21-летнюю девушку, которая пыталась вывезти из магазина неоплаченный товар в детской коляске.

Сингал о происшествии поступил росгвардейцам с тревожной кнопки в супермаркете на улице Горького.

— К прибывшим на вызов росгвардейцам обратились работники торговой точки и рассказали, что обратили внимание на одну из посетительниц. Женщина ездила с детской коляской по различным отделам, брала с витрин косметические средства, продукты питания, бытовые товары, алкоголь и складывала их в корзину коляски. После этого покупательница прошла с коляской мимо кассовой зоны, не расплачиваясь за приобретенные вещи. Сумма ущерба составила более 4000 рублей, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сначала череповчанка отрицала причастность к преступлению, но потом, когда ей показали записи с камер видеонаблюдения, девушка созналась. Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.