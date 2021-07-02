Вологодский губернатор поручил упросить подачу заявок для вакцинации на предприятиях

Максимально комфортные условия для организации процедуры вакцинации от коронавируса на предприятиях в Вологодской области поручил создать губернатор Олег Кувшинников.

«Я поддерживаю обращение крупных общественных организаций и предпринимателей к коллегам – провести вакцинацию на своих предприятиях. Это необходимо для того, чтобы избежать объявления локдауна", - заявил Кувшинников.

По данным областного оперштаба, в ближайшее время на горячей линии 122 будет организован журнал вызовов мобильных бригад по обращениям предприятий. Кураторы линии будут оперативно передавать заявки в медучреждения по территории обслуживания предприятий. Департаменту здравоохранения поручено обеспечить оперативный выезд на место вызова медицинских бригад.